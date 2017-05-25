Меркель: в Брюсселе подтвердят решения по повышению расходов членов НАТО

БЕРЛИН, 25 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На саммите НАТО в Брюсселе будут подтверждены решения по повышению военных расходов членов альянса, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит НАТО в Брюссель.

Трансляция выступления Меркель велась на сайте НАТО.

"Мы еще подтвердим здесь решения Уэльса (саммит 2014 года — ред.). Подтвердить – это означает не больше и не меньше. Я рада, что генсек НАТО заявил по поводу Германии, что это хорошо, что мы увеличили свой оборонный бюджет в рамках "большой коалиции", и что гарантии увеличения нашего финансирования НАТО, конечно, возможны", — заявила Меркель.