В Британии за два месяца предотвратили пять терактов, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британские спецслужбы предотвратили восемнадцать терактов с 2013 года, в том числе пять — с момента теракта в Лондоне в марте 2017 года, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

Министр внутренних дел Амбер Радд накануне заявила о 13 предотвращенных с 2013 года терактах.

По словам источника телеканала, служба контрразведки Ми-5 ведет 500 различных расследований, под наблюдением находятся три тысячи человек. "Салман Абеди (исполнитель теракта в Манчестере) был одним из бывших объектов интереса, степень исходящего (от него)… риска оставалась под вопросом", — приводит телеканал слова источника, который также добавил, что Ми-5 имеет дело "с беспрецедентным уровнем угрозы".

Теракт в Манчестере стал вторым терактом в Британии за два месяца. Он произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Теракт в Лондоне, в результате которого погибли пять человек и десятки получили ранения, произошел 22 марта. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Примечательна явная неслучайность дат последних терактов. Теракт в Манчестере произошел не только спустя ровно два месяца после лондонского, но и ровно через четыре года после убийства в Лондоне исламистами британского военнослужащего Ли Ригби. Вестминстерский же теракт произошел ровно через год после кровавых терактов в Брюсселе.