В МИД Украины сообщили о закрытии страницы ведомства в соцсети "ВКонтакте"

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины закрыло страницу в социальной сети "ВКонтакте", попавшей в санкционный список Киева, сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно указу президента Украины… "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", страница МИД в "ВКонтакте" прекратила свое функционирование", — приводит сообщение пресс-службы МИД агентство "Укринформ".

Ранее Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. При этом, как сообщили СМИ, доступ к российским соцсетям до сих пор не заблокирован в здании кабмина Украины.

В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.