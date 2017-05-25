США продолжат оказывать поддержку Филиппинам в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США продолжат оказывать поддержку Филиппинам в противодействии терроризму, выступают с осуждением насилия со стороны боевиков, поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство"* на Филиппинах.

"США осуждают недавние акты насилия со стороны группировки, связанной с ИГ*, на юге Филиппин. Эти подлые террористы убили филиппинских правоохранителей и подвергли опасности невинных граждан ", — говорится в заявлении Белого дома.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ*. Дутерте заявил в начале встречи с Путиным во вторник, что должен вернуться на Филиппины.

Ранее Дутерте заявил, что не позволит группировке "Исламское государство"* прийти на территорию его страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России