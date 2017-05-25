В Чехии встревожены сообщением, что Абеди прилетел в Британию через Прагу

ПРАГА, 25 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Чешская разведка встревожена информацией о том, что подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди вернулся за четыре дня до преступления в Великобританию из поездки в Германию через Прагу, сообщил в четверг пражский портал Novinky.

"Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) этой важной информацией занимается в приоритетном режиме. Мы находимся в интенсивном контакте с зарубежными партнерами и обмениваемся с ними всей информацией. Регулярно получают от нас всю необходимую информацию и законом установленные ее адресаты (в республике)", — заявил в четверг представитель СБИ Ладислав Штиха, которого цитирует портал Novinky.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные спецслужб страны сообщила о том, что подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди за четыре дня до преступления прилетел в Манчестер из Дюссельдорфа через Прагу.

По словам представителя чешской контрразведки, предоставить СМИ более подробную информацию не представляется возможным в связи с проходящим расследованием теракта в Манчестере, СБИ не может поставить под угрозу работу своих зарубежных, в частности британских, коллег.