Глобальные проблемы не решить без России, уверен скульптор Нино Уккино

РИМ, 25 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Верные ответы на глобальные вызовы современности сегодня невозможно найти без участия России, поэтому лидерам стран Запада следует всерьез подумать над возвращением к формату G8, считает известный итальянский скульптор Нино Уккино (Nino Ucchino) — автор монумента, посвященного саммиту G7, который 26-27 мая состоится в сицилийском городе Таормина.

"Серьезные встречи на международном уровне в любом формате должны быть нацелены на улучшение ситуации на нашей планете. Конечно, можно пытаться обсуждать глобальные проблемы без участия России, но это не приведет к правильным решениям. Я убежден, что только конструктивное сотрудничество с Москвой, только совместные действия позволят найти верные ответы на острые вызовы современности, правильно выстроить наше общее будущее", — заявил Уккино в интервью РИА Новости.

По словам скульптора, его монумент под названием Molior, который на прошлой неделе был установлен на дороге, ведущей от моря к Таормине, как раз и является художественным воплощением идеи о построении лучшего будущего человечества.

"Моя новая скульптура высотой 4 метра и шириной 2,5 метра полностью выполнена из нержавеющей стали и носит название Molior, что с латыни можно было бы перевести как "возводить", "создавать", "замышлять". Иными словами, речь идет о том, что всем нам еще предстоит сделать. Скульптура состоит из трех основных частей. Через первую из них – стелу — проходит своеобразная борозда, которая является аллегорическим изображением истории человечества со всеми его достижениями и успехами, со всеми страданиями и войнами. На вершине стелы находится еще один крупный элемент, символизирующий то, что предстоит перестроить или возвести заново. Центром композиции является изображение солнца, на фоне которого видны очертания семи стран-участниц G7, стремящихся к Сицилии, которая расписана цветами итальянского триколора", — рассказал собеседник агентства.

Чтобы подчеркнуть свою мысль о важности участия России в определении стратегии развития человечества, Уккино поместил в нижней части монумента имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

"Это также дань уважения вашей стране, которая внесла огромный вклад в освобождение Европы от фашизма и дала миру многих великих деятелей науки и культуры. Мысленно перебирая имена выдающихся российских художников, писателей, ученых, музыкантов я все же остановился на Гагарине, само имя которого стало символом великого прорыва человечества в космос", — отметил итальянский скульптор.

"По моему мнению, Россия является частью европейской культуры и европейской цивилизации. Уверен, что пройдет совсем немного времени, будут преодолены нынешние разногласия, и Россия с Европой создадут союз, который будет играть важнейшую роль в мире. Таковы мои надежды как художника и гражданина Европы. Как бы то ни было, но очевидно, что Россия должна принимать участие во всех важнейших международных форумах и клубах", — подытожил Уккино.

Примечательно, что позицию, высказанную известным скульптором, разделяют в Италии многие политические и общественные деятели. Так, в интервью РИА Новости перед своим мартовским визитом в Москву министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано, выразил надежду на то, что "саммит в Таормине станет последним в формате G7, и что следующий после Таормины пройдет уже в формате G8 — с участием России". На прошлой неделе экс-премьер Сильвио Берлускони подчеркнул, что неучастия России в работе предстоящего саммита не только можно, но и нужно было избежать, а все спорные вопросы необходимо обсуждать совместно в конструктивном духе.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.