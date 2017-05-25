Тайваньские военные на учениях отразили "нападение" китайского десанта

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Тайваньские военные в ходе ежегодных учений отработали действия в случае высадки на остров морского десанта КНР, пишет издание South China Morning Post.

Маневры прошли на архипелаге Пэнху в Тайваньском проливе. Руководила учениями лично глава Тайваня Цай Инвэнь.

"Когда Тайвань показывает свою решимость пойти по пути автономии в военной сфере, он показывает миру нашу решимость защищать наш дом и нашу землю", — заявила она.

Действия при нападении противника отработали военные вертолеты и истребители, а также танки и артиллерия. Стрельбы проводились в южной части островов, и огонь не был направлен в сторону материка, отмечает издание.