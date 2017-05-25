Путин поздравил с Днем Африки страны континента

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму главам государств и правительство Африки с поздравлением по случаю Дня Африки, отметив готовность России к дальнейшему наращиванию взаимовыгодных связей и к участию в проектах содействия континенту, соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю Дня Африки. Эта важная дата знаменует победу народов вашего континента в борьбе за свободу и независимость, их стремление к единству во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Африканские государства добились весьма значительных успехов на пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития, играют всё более весомую роль в построении справедливого и демократического многополярного мироустройства", — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что Россия высоко оценивает усилия Африканского союза и других региональных объединений Африки в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, а также ускорении интеграционных процессов на континенте.

"С удовлетворением отмечаю дружественный, партнёрский характер отношений, установившихся между Российской Федерацией и африканскими странами. Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию многоплановых и взаимовыгодных связей, а также продолжению участия России в различных программах и проектах содействия Африке, реализуемых по линии ООН, "Группы двадцати" и БРИКС", — отмечается в телеграмме.

Российский президент пожелал также главам государств и правительств здоровья и успехов в государственной деятельности, а народам Африки – мира и благополучия.