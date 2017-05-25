"Оппозиционный блок" назвал расследование событий в Днепре 9 мая предвзятым

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы Украины, осуществляя предвзятое расследование событий в Днепре (бывший Днепропетровск) 9 мая, хотят запугать "Оппозиционный блок", считает сопредседатель фракции партии в Верховной раде Юрий Бойко.

Ранее полиция сообщала, что правоохранители установили личности 25 человек, которые могли участвовать в потасовках в День Победы в городе Днепр. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что столкновения в городе Днепр (бывший Днепропетровск) 9 мая организовало руководство партии "Оппозиционный блок".

"Сегодня шестерых полицейских, которые защищали правопорядок в Днепре на 9 мая, пытаются сделать виноватыми, как и нашу политическую силу. Поэтому мы считаем, что идет абсолютно предвзятое расследование с целью запугать нашу политическую силу", — цитирует Бойко пресс-служба партии.

По словам политика, огромное количество резонансных преступлений на сегодняшний день остаются нерасследованными.

"Что-то я не помню подобной ретивости от правоохранительных органов по резонансным преступлениям. В первую очередь это касается расследования теракта у Верховной рады, когда погибли четверо нацгвардейцев, расстрела правоохранителей в Княжичах, когда погибли пятеро правоохранителей, расстрела в Олевске, когда погибли двое и еще 20 получили ранения. Поэтому мы бы хотели, чтобы такие же быстрые расследования были проведены по многим резонансным делам, которые произошли в стране", — добавил депутат.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, были задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.