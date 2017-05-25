Большинство британцев видят в этнических меньшинствах угрозу, показал опрос

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более половины граждан Великобритании полагают, что этнические меньшинства, проживающие в стране, являются угрозой для их государства, свидетельствуют данные ежегодного опроса Aurora Humanitarian Index.

Согласно результатам опроса, 56% британцев считают, что мигранты представляют угрозу для их государства. При этом исследование продемонстрировало, что в Великобритании только 15% опрошенных считают Терезу Мэй наиболее подходящим человеком для решения кризиса мигрантов.

Как сообщает газета Guardian, опрос также показал, что 24% респондентов в Великобритании считают, что мигранты отнимают у британцев рабочие места. Еще 34% опрошенных полагают, что представители национальных меньшинств получают от общества больше, чем вкладывают в него.

Также 63% респондентов считает терроризм наиболее актуальной проблемой из-за увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными, голода, климатических изменений и вынужденной миграции.

Опрос был проведен в Британии и еще 12 странах до событий в Манчестере. Всего в нем приняли участие 6500 человек.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.