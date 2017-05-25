СМИ: в Турции задержали россиянина по подозрению в выращивании конопли

АНКАРА, 25 мая — РИА Новости. Гражданин России Андрей С. задержан в турецкой Аланье по подозрению в выращивании конопли и хранении наркотиков, сообщает в четверг газета Sabah.

Согласно источнику газеты в правоохранительных органах, 43-летний россиянин постоянно проживает в Турции. В его квартире было обнаружено 27 цветочных горшков с высаженной коноплей. Изъято 70 граммов готового к употреблению наркотика и большое количество семян конопли.

Как сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, "к настоящему моменту турецкие власти не представили в российскую дипмиссию информацию об этом инциденте".