Омбудсмен ДНР опасается, что 77 пленных из списков на обмен уже нет в живых

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом по формуле 9 на 11 у города Счастье Луганской области. Архивное фото

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом по формуле 9 на 11 у города Счастье Луганской области. Архивное фото

ДОНЕЦК 25 мая — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова опасается, что почти 80 человек, плененных украинскими силовиками и внесенных в списки на обмен, уже нет в живых.

Ранее в Киеве заявили, что завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

"Официальный Киев намеренно создает препятствия и выдумывает каждый раз новые отговорки, дабы не проводить верификацию 236 лиц, из которых 159 человек украинская сторона подтверждает, а по 77 людям – информация отсутствует. К сожалению, нам ничего не остается, как сделать вывод о том, что представители Украины не могут предоставить достоверную информацию об этих лицах. Возможно, этих людей уже нет в живых", — сказала журналистам омбудсмен ДНР.

Ранее полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин сообщал, что уточнение списка пленных было проведено не полностью, поскольку "Украина тех, кто под стражей, опросила почти всех; а тех, кто отпущен под подписку, нет". Морозова заявила, что республика настаивает на обмене пленными в Донбассе в кратчайшие сроки и настроена "говорить о конкретных цифрах и обмене".