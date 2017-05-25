В японской Саитаме изучают найденные у ж/д станции подозрительные предметы

ТОКИО, 25 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Сотрудники правоохранительных органов японской префектуры Саитама и группа саперов изучают четыре похожих на ручные гранаты неизвестных предмета цилиндрической формы, обнаруженные недалеко от железнодорожной станции Хигаси-Ханно.

По данным телеканала NHK , первый звонок в полицию поступил около 07.30 четверга по местному времени (01.30 мск). Звонивший заявил, что нашел два предмета, которые по форме похожи на ручные гранаты.

Прибывшие на место саперы перенесли неизвестные предметы в парк, который находится недалеко от станции, для дальнейшего обследования. Оба предмета были цилиндрической формы около 30 сантиметров в длину.

Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов в ходе обследования местности вокруг станции обнаружили еще два неизвестных предмета, похожих на ручные гранаты. Один из них был цилиндрической формы, второй напоминал по форме ананас. Предметы также были перенесены в парк группой саперов для изучения.

В результате инцидента было на время остановлено движение поездов по линии Хатико и Икебукуро.