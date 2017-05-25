Столтенберг рассказал о прекращении обмена данными между Лондоном и США

РИА НОВОСТИ. СТОЛТЕНБЕРГ О СООБЩЕНИЯХ ПРО ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ЛОНДОНОМ И ВАШИНГТОНОМ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ В МАНЧЕСТЕРЕ: ЭТО КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ДВУХ СТРАН