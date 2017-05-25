СМИ узнали, как Брюссель готовится "защищать" Трампа

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. На пути следования автомобильного кортежа президента США Дональда Трампа в "евроквартал" Брюсселя в целях безопасности через каждые 20 метров будет выставлено по одному полицейскому, сообщила телерадиокомпания RTBF.

Протяженность маршрута от резиденции посла США, где остановился с супругой Трамп, до штаб-квартир институтов Евросоюза, составляет около трех километров.

В четверг утром американский лидер встречается с председателями Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клодом Юнкером и Дональдом Туском.

Во встрече, которая, как ожидается, будет носить протокольный характер, примут также участие председатель Европарламента Антонио Таяни и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Трамп прибыл в бельгийскую столицу для участия в саммите НАТО, который пройдет в четверг во второй половине дня.