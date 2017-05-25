В Афганистане при ракетном обстреле один человеке погиб, девять пострадали

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один человек погиб и девять получили ранения в результате ракетного обстрела города Кундуз, административного центра одноимённой провинции на севере Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Как сообщает телеканал, за последние несколько часов по меньшей мере шесть ракет были выпущены по городу, при этом отмечается, что обстрелы все еще продолжаются. Местные власти полагают, что атака ведется из районов Чахардара и Банде Ханабад.

Местные власти подтвердили, что среди пострадавших есть женщины и дети.

Силы безопасности в настоящее время занимаются поиском тех, кто стоит за атакой. По данным агентства Пажвак, за обстрелами стоит террористическая группировка "Талибан"*.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.