В Афганистане при ракетном обстреле один человеке погиб, девять пострадали

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Один человек погиб и девять получили ранения в результате ракетного обстрела города Кундуз, административного центра одноимённой провинции на севере Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Местные власти подтвердили, что среди пострадавших есть женщины и дети.
Силы безопасности в настоящее время занимаются поиском тех, кто стоит за атакой. По данным агентства Пажвак, за обстрелами стоит террористическая группировка "Талибан"*.
Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.