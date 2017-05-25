Посольство США не располагает данными о назначении Хантсмана в Россию

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посольство США в РФ не располагает информацией о назначении Джона Хантсмана послом в Россию, официальной информации по этому поводу не было, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

Ранее ряд СМИ сообщили, что экс-губернатор штата Юта, бывший при Бараке Обаме послом США в Китае, может быть назначен послом в Россию и прибудет в страну уже в июле.

"Я не видела каких-либо официальных заявлений по поводу номинирования господина Хантсмана послом в РФ", — заявила Олсон.

Она напомнила, что согласно законодательству США и существующей дипломатической практике, процесс назначения посла в ту или иную страну требует как получения агремана от принимающего государства (в данном случае РФ), так и проведения слушаний в сенате по вопросу утверждения кандидатуры на данный пост.

Между тем по состоянию на 24 мая в списке номинаций на ту или иную должность, которые президент направляет на рассмотрение сената, нет ни фамилии Хантсман, ни вообще какой-либо кандидатуры на должность посла США в России.

Эксперты отмечают, что новая американская администрация пока затягивает с процессом смены послов. Так, например, помимо России, до сих пор нет предложений по кандидатам на эту должность для Франции, Германии, Турции и многих других стран. Как отмечает издание USA Today, за первые 100 дней нахождения у власти предыдущий президент Барак Обама номинировал 16 новых послов, тогда как Дональд Трамп — семь.

По состоянию на 22 мая всего в сенат было представлено девять кандидатур, в том числе Уильяма Хагерти на должность посла США в Японии (кандидатура требует одобрения). Из них на данный момент процедуру прошли пятеро, в том числе Дэвид Фридман (посол в Израиле) и Терри Бранстад (посол в Китае).

При этом ранее международный комитет Госдумы поддержал назначение замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на должность посла России в США. Как сообщил РИА Новости источник, присутствовавший на заседании, кандидатура Антонова была одобрена единогласно. Позже вопрос о назначении Антонова обсудил международный комитет Совета Федерации.