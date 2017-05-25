СМИ: Трамп рассказал Дутерте об американских подлодках у берегов КНДР

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трап в телефонном разговоре с филиппинским коллегой Родриго Дутерте сообщил о двух американских атомных подлодках у берегов КНДР, сообщила в среду газета USA Today, со ссылкой на утечку стенограммы беседы двух лидеров 29 апреля.
По данным издания, Трамп также сказал, что Ким Чен Ын "может быть сумасшедшим, так что мы посмотрим за развитием событий".
Представители Пентагона заявили по данному поводу изданию Buzzfeed, что "никогда не говорили о подлодках". В то же время, как отмечает USA Today, газета Washington Post и портал Intercept "подтвердили подлинность стенограммы".
Кроме того, как указывает газета, в ходе того же разговора Трамп поздравил Дутерте с "великолепной работой по решению проблемы наркомафии".
При администрации президента Барака Обамы Вашингтон подвергал критике применяемые Манилой методы борьбы с наркомафией, в частности, осуждал внесудебные убийства наркоторговцев.