СМИ: Трамп рассказал Дутерте об американских подлодках у берегов КНДР

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трап в телефонном разговоре с филиппинским коллегой Родриго Дутерте сообщил о двух американских атомных подлодках у берегов КНДР, сообщила в среду газета USA Today, со ссылкой на утечку стенограммы беседы двух лидеров 29 апреля.

"Трамп и Дутерте обсудили ядерные амбиции лидера КНДР Ким Чен Ына. Упомянув о том, что Китай будет играть свою роль в сдерживании северокорейского лидера, Трамп сказал Дутерте: "У нас там достаточно сил. У нас есть две атомные подлодки, лучшие в мире, мы не хотим их использовать", — пишет газета.

По данным издания, Трамп также сказал, что Ким Чен Ын "может быть сумасшедшим, так что мы посмотрим за развитием событий".

Представители Пентагона заявили по данному поводу изданию Buzzfeed, что "никогда не говорили о подлодках". В то же время, как отмечает USA Today, газета Washington Post и портал Intercept "подтвердили подлинность стенограммы".

Также издание напоминает, что Белый дом в официальном сообщении охарактеризовал общение двух президентов как "очень дружественную беседу".

Кроме того, как указывает газета, в ходе того же разговора Трамп поздравил Дутерте с "великолепной работой по решению проблемы наркомафии".

При администрации президента Барака Обамы Вашингтон подвергал критике применяемые Манилой методы борьбы с наркомафией, в частности, осуждал внесудебные убийства наркоторговцев.