В Бразилии земельный конфликт унес жизни десяти человек

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Полицейская операция на территории одной из земельных плантаций в бразильском штате Пара унесла жизни десяти человек, сообщило в среду министерство общественной безопасности штата.

По данным портала Folha de Sao Paulo , полиция пыталась осуществить захват подозреваемых в убийстве охранника фермы, погибшего ранее в результате спора за права на землю, однако встретила сопротивление. В итоге были убиты десять нападавших – девять мужчин и одна женщина.

По другой версии, полиция должна была также исполнить судебное решение, касающееся прав на данную земельную собственность.

Конфликты вокруг земли не редки в Бразилии. Так, в конце апреля не менее десяти человек были убиты в результате земельного конфликта в штате Мату-Гроссу. Среди убитых были дети, женщины и пожилые люди. Подобные жестокие расправы происходили в этом регионе и ранее. Полиция считает их причиной желание крупных землевладельцев любыми способами избавиться от мелких сельхозпроизводителей и получить контроль над их землями. В 2016 году в Бразилии было зафиксировано 61 убийство по причине земельных споров.