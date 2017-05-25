СМИ: смертник из Манчестера попал на записи камер слежения в супермаркете

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Салман Абеди, предположительно, устроивший взрыв на стадионе в Манчестере, попал на записи камер слежения в торговом центре Arndale, там предполагаемый террорист-смертник мог купить рюкзак для взрывного устройства, сообщает телеканал Sky News.
По данным телеканала, полиция полагает, что незадолго до похода в торговый центр Абеди забрал из банкомата 250 фунтов стерлингов, которые он мог использовать для покупки рюкзака.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, в основном — подростки, считаются пропавшими без вести.