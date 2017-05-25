В Манчестере арестовали седьмого подозреваемого в подготовке теракта

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Седьмой подозреваемый арестован в связи с терактом в Манчестере, сообщает в ночь на четверг телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на полицию.
Ранее в среду городская полиция заявила, что "трое мужчин задержаны на юге Манчестера в связи с продолжающимся расследованием страшного теракта, произошедшего в понедельник вечером на "Манчестер Арене".
Затем стало известно о задержании в Манчестере старшего брата предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди — Исмаила Абеди. Наконец, агентство Рейтер со ссылкой на ливийскую службу по борьбе с терроризмом передало, что во вторник вечером в Триполи по подозрению в связях с "Исламским государством"* был задержан младший брат Хашим Абеди.
*Террористическая организация, запрещенная в России.