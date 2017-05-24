СМИ: смертник в Манчестере мог пронести взрывное устройство в рюкзаке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Террорист, приведший в действие взрывное устройство в Манчестере, мог пронести его на стадион в рюкзаке, сообщает газета New York Times со ссылкой на предварительные данные, полученные британскими властями в ходе расследования.

Как отмечает издание, разместившее снимки с места происшествия, мощное взрывчатое вещество, по предварительным данным, "находилось в металлическом контейнере, спрятанном или в черном поясе или в голубом рюкзаке Karrimor". Согласно предварительному анализу, проведенному британскими властями, детонатор, соединенной с микросхемой, мог находиться у смертника в левой руке.

Предварительное исследование, проведенное на основе собранных улик, пока не выявило тип и объем использованных взрывчатых веществ, отмечает газета, однако установило, что взрывное устройство было тщательно собрано. На месте теракта власти также нашли искореженную аккумуляторную батарею 12 вольт, которую можно купить примерно за 20 долларов.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).