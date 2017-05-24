СМИ: Трамп намерен заявить в НАТО о поддержке принципа коллективной обороны

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен в четверг официально подтвердить, что США сохраняют приверженность принципу коллективной обороны, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

Соответствующее заявление президент США, как ожидается, сделает в ходе официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. В среду Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО 25 мая.

Как отмечает издание, Трамп известен тем, что в ходе выступления может изменить свою речь, добавив или изменив некоторые формулировки. Поэтому, как полагает газета, он может поменять свое мнение и исключить из речи заявление о поддержке принципа коллективной обороны.

Однако источник издания в администрации американского президента утверждает, что Трамп сейчас, очевидно, готов заверить союзников по альянсу, что США не будут ставить условия для исполнения Пятой статьи устава организации, которая предполагает, что нападение на одну из стран НАТО трактуется как нападение на все страны-члены.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявил в интервью New York Times, что будет защищать страны НАТО от России лишь в случае, если союзники будут выполнять свои обязательства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег западных политиков от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо, отметив, что это неудачные формулировки.