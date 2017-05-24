На акцию "Трам не приветствуется" пришли около шести тысяч брюссельцев

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Около шести тысяч человек, по данным полиции, прошли в среду маршем по центральной части Брюсселя в знак протеста против визита в столицу Бельгии президента США Дональда Трампа.

Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО 25 мая.

О своем желании стать участниками марша против визита и политики Трампа в социальных сетях первоначально объявили около 10 тысяч человек. Костяк манифестантов, по данным газеты Derniere heure, составляли граждане Германии, Франции и Нидерландов. В марше участвовали также активисты экологической организации Greenpeace.

Противники Трампа несли плакаты "Стоп, Трамп!", "Хватит торговать войной!", "Строить мосты, не стены!", а также чучела президента США.

Акция проходила организованно и в условиях повышенных мер безопасности.