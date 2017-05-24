Адвокаты компании Кацыва считают, что "закон Магнитского" надо отменить

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Адвокаты, представлявшие интересы заключившей мировое соглашение с властями США компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, считают, что "закон Магнитского" должен быть отменен.

"Закон США — это нормативно-правовой акт. Я лично к нему ("закону Магнитского" – ред.) отношусь крайне отрицательно. Я считаю одним из самых антагонистичных, одним из самых ненужных и не просто бесполезных, а опасных вещей", — сказала адвокат Наталья Весельницкая, представлявшая интересы компании на пресс-конференции.

Весельницкая напомнила, что в четвертом разделе "закона Магнитского" говорится о том, "что произошло в России, и ссылка идет на два отчета", которые в настоящем деле исключены из числа доказательств по делу.

Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, о чем говорилось в судебном постановлении, копией которого располагает РИА Новости.

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.