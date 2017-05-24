В Лилле в ходе антитеррористического рейда полиция задержала двух женщин

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сотрудники главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка) задержали двух женщин в ходе антитеррористического рейда в городе Лилль, сообщает издание Voix du Nord.

По данным издания, DGSI совершили рейд в среду утром с применением взрывчатки для подрыва двери. Операция длилась около двух часов. В результате две женщины в возрасте 32 и 33 лет были задержаны и помещены под стражу. Отмечается, что их задержали "в разных местах города".

Антитеррористическая прокуратура Парижа начала предварительное расследование по данному делу.

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