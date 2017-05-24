Порошенко пригрозил тем, кто может "испортить ему праздник" с "безвизом"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Петр Порошенко на совещании по подготовке к вступлению в силу безвизового режима с ЕС призвал создать праздничную атмосферу и пригрозил тем, кто может "испортить" ему торжество, сообщает телеканал "112 Украина".

"Пусть Павел Анатольевич (министр иностранных дел страны Климкин, — ред.) пригласит своих визави из стран-соседей, создать атмосферу партнерства и праздника. И не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит", — заявил Порошенко, не уточнив, кого конкретно имел в виду.

Украинский президент также предложил членам правительства страны в день вступления "безвиза" в силу присутствовать на пропускных пунктах на границе.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было одобрено Европарламентом и Советом ЕС в апреле-мае и вступит в силу с 11 июня 2017 года. Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим биометрический паспорт. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и наличии необходимых для нее средств.