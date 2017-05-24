Две трети американцев считают, что СМИ публикуют "фейки", показал опрос

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Две трети американцев считают, что наиболее распространенные, так называемые мейнстримные СМИ постоянно публикуют "фейковые новости", свидетельствуют результаты опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill.

Так, 65% опрошенных заявили, что в мейнстримных СМИ много "фейковых новостей". Этого мнения придерживались 80% республиканцев, 60% независимых и 53% демократов. При этом подавляющее большинство — 84% опрошенных — заявили, что им сложно понять, каким новостям верить в интернете.

"Большая часть СМИ сейчас представляет партийное разделение в стране — республиканцы не верят мейнстримным СМИ, а демократы считают, что эти СМИ отражают их собственные взгляды. Любой крупный институт, от президента до судов, теперь представляется действующим на партийной основе в том или ином направлении", — считает основатель социологического центра Harvard-Harris Poll.

Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за "фейковые новости" и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении "фейковых новостей" через интернет.

После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.

Согласно опросу, многие консерваторы считают, что стандарты СМИ серьезно упали, поскольку компрометирующие репортажи о Трампе постоянно ссылаются на анонимные источники. Как следствие постоянной компрометации Трампа в СМИ, отмечает Hill, его популярность находится на низком для президента США уровне в 45%. Однако прессе, по данным службы опросов Gallup, доверяют еще меньше — 32% опрошенных.

При этом 60% респондентов в опросе Harvard-Harris заявили, что Трамп "несправедливо" обращается с прессой, а 48% заявили, что пресса несправедлива по отношению к Трампу.

Три четверти опрошенных заявляют, что постоянные утечки против Трампа следует расследовать — с этим согласны 84% демократов. Однако 62% опрошенных говорят, что необходимо защищать публикацию утечек, даже если СМИ получили их незаконным путем.

В опросе участвовали 2006 зарегистрированных избирателей, он проводился 17-20 мая. Методология опроса не предполагает вычисления статистической погрешности.