Адвокат: дело компании Кацыва не имеет отношения к "закону Магнитского"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дело компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, не имеет отношения к "закону Магнитского", заявила его адвокат Наталья Весельницкая на пресс-конференции.

"На самом деле "закон Магнитского" не имеет никакого отношения к этой истории — ни юридического, ни фактического", — сказала она. Адвокат пояснила, что дело было инициировано руководителем хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.

Весельницкая также считает, что "закон Магнитского", будучи одним из самых антагонистичных, ненужных и опасных, должен быть отменен.

Ранее Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, о чем говорилось в судебном постановлении, копией которого располагает РИА Новости.

В мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запланированы судебные разбирательства.

Согласно утвержденному судом мировому соглашению, после получения платежа "суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию".

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "Закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.