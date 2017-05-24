Среди погибших при теракте в Манчестере была сотрудница полиции

ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что среди погибших во время теракта в понедельник была сотрудница полиции.

"К сожалению, я должен подтвердить, что среди жертв был сотрудник полиции, находившийся не при исполнении", — сказал Хопкинс на пресс-конференции в среду.

Ранее СМИ сообщили, что погибла сотрудница полиции, находившаяся на концерте в "Манчестер Арене" с мужем и двумя детьми. По данным СМИ, вдовец находится в критическом состоянии в одной из больниц города, дети получили ранения.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.