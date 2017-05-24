Источник рассказал о значении будущей встречи Эрдогана с представителями ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Встреча лидеров институтов ЕС с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Брюсселе не означает возвращения к прежним отношениям, Евросоюз продолжает беспокоить вопрос соблюдения прав человека в Турции, заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Председатели Евросовета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг встретятся в здании Евросовета с президентом Турции, который прибывает в Брюссель для участия в саммите НАТО в тот же день.

"Оба председателя считают, и этот вопрос обсуждался лидерами на полях нашего саммита Brexit в апреле, что важно сохранять диалог с Турцией, в нынешнем контексте, связанном с событиями в сфере прав человека в Турции после переворота, я думаю, вы также подняли вопрос (турецкой – ред.) риторики, которая неприемлема для многих и, я могу сказать, для всех нас в Европе. Эта встреча не знак того, что мы возвращаемся к "делам как обычно", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, встреча отражает желание ЕС сохранить диалог с Турцией, отметить области сотрудничества между сторонами.

"Это также даст возможность нам сказать, как мы, европейцы, видим события в Турции, и как эти события влияют на наши двусторонние отношения, будь то в контексте переговоров по вступлению, таможенного союза или переговоров о кипрском урегулировании", — заявил представитель ЕС.