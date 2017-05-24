В Брюсселе перед визитом Трампа закрыли велосипедную парковку

БРЮССЕЛЬ, 24 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Полиция из соображений безопасности запретила даже велосипедистам парковку вблизи королевского дворца в Брюсселе, где через несколько часов президент США Дональд Трамп с супругой будут приняты королем бельгийцев Филиппом и королевой Матильдой.

Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские вывесили уведомления о запрете парковки для велосипедистов на ограде парка, примыкающего к зданию.

После беседы с королевской четой Трамп проведет переговоры в королевском дворце с бельгийским премьером. Как заявил сам Шарль Мишель, он намерен затронуть на встрече с Трампом, в том числе, вопросы, по которым у ЕС и США наметились расхождения: борьбу с изменениями климата, необходимость многостороннего подхода к решению мировых проблем и основополагающие ценности ЕС, в частности, по проблемам миграции.