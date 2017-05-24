Новым премьер-министром Алжира стал Абдельмаджид Теббун

КАИР, 23 мая — РИА Новости. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в среду назначил новым премьер-министром страны Абдельмаджида Теббуна, об этом сообщает официальное информационное агентство страны.

Теббун сменил на посту главы кабинета Абдель Малика Селлаля, покинувшего должность после оглашения результатов проведенных в стране парламентских выборов.

Граждане Алжира 4 мая выбирали депутатов Национальной народной ассамблеи — парламента страны.

По итогам выборов большинство мест в парламенте за собой сохранили две партии правящей коалиции Алжира — старейшая в стране партия "Фронт национального освобождения" (ФНО) и Национально-демократическое объединение (НДО).