Эрдоган поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана
16:3924.05.2017
(обновлено: 16:55 24.05.2017)
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АНКАРА, 24 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Хасана Роухани с переизбранием его на пост президента Ирана, сообщает в среду газета Milliyet со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани, получив 57% голосов на выборах, переизбран на второй срок.
Эрдоган позвонил Роухани, поздравил его и пожелал успехов на этом посту, сообщает издание.
В Иране проходят президентские выборы. В стране работает 63 тысячи избирательных участков.
Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
Кандидатов на пост президента четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.
Женщины на избирательном участке в Тегеране после голосования.
Если ни один из четырех кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то через неделю состоится второй тур, в котором примут участие кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число избирателей.
Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент.
Иранский религиозный и государственный деятель Али Хаменеи на избирательном участке в Тегеране.
По словам главы МИД Ирана Джавада Зарифа, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.
Он добавил, что за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.
Из-за выборов в тегеранских школах отменили занятия.
На выборах отмечается высокая явка. В связи с этим власти приняли решение продлить время работы избирательных участков на два часа.
Люди на избирательном участке в Тегеране.
В случае, если кандидаты будут не согласны с результатами выборов, в течение трех дней они смогут подать апелляцию.