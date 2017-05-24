Эрдоган поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

АНКАРА, 24 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Хасана Роухани с переизбранием его на пост президента Ирана, сообщает в среду газета Milliyet со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

В субботу, 20 мая, иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани, получив 57% голосов на выборах, переизбран на второй срок.

Эрдоган позвонил Роухани, поздравил его и пожелал успехов на этом посту, сообщает издание.