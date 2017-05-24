Опрос: движение Макрона победит на парламентских выборах во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон после церемонии инаугурации в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" победит на парламентских выборах с 31% голосов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ifop.

Согласно результатам исследования, "Республиканцы" получат 19% голосов, за ними следует партия экс-кандидата на пост президента Марин Ле Пен "Национальный фронт" с 18% голосов. "Непокорившаяся Франция" получит 15% голосов, а "Социалистическая партия" — 7%.

Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура 11 и 18 июня.