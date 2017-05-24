Боевики ИГ* отрубали руки жителям Мосула, рассказали СМИ

АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) отрубали руки жителям иракского Мосула по обвинению в краже, сообщает в среду агентство Anadolu.

Очередными жертвами террористов стали жители Мосула Азад и Мухаммед Хасан, которых обвинили в краже и отрубили по локоть правые руки на глазах у тысяч горожан.

Братья жили в квартале эт-Тамим Мосула. Всего в семье Хасан было девять детей. Старшего сына, работавшего полицейским, террористы убили вскоре после захвата города. После этого они обвинили Азада и Мухаммеда в краже.

Отец семейства бежал и был ранен в ходе недавней операции по освобождению Мосула от ИГ. Дом семьи Хасан был разрушен в результате бомбардировки сил международной коалиции. В итоге вся семья бежала в район Хамданийе, где уже пять месяцев ютится в селении Зейданийе. Никакой помощи от правительства Ирака семья не получает.

Ставшие инвалидами Мухаммед и Азад Хасан пытаются прокормиться в селе, помогая ремонтировать дома. "Мы работаем с пяти утра и до восьми вечера за пять долларов в день. Прокормиться с одной рукой очень трудно", — говорят братья.

Операция иракских военных против ИГ в Мосуле ведется с октября 2016 года при поддержке международной коалиции во главе с США. 16 мая представитель коалиции заявил, что под контролем ИГ в Мосуле остаются только 12 квадратных километров.