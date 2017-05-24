НАТО может сократить финансовую помощь Украине, считает эксперт

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Сокращение финансовой помощи и замена грантов на кредиты могут стать системными явлениями в изменении стратегии Вашингтона, поддержку Киева след за США могут сократить и в НАТО, считает эксперт Института общественно-экономических исследований Николай Капитоненко.

Ранее директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в том числе Украине, с предоставления грантов на кредиты.

"Сокращение финансовой помощи, грантовых программ, а также замена грантов на кредиты станут системными проявлениями изменений в стратегии Вашингтона. От нас будут требовать результатов и ответственности. В перспективе такой подход может расшириться и на наше сотрудничество с НАТО, возможно, придется на некоторое время забыть о мечте присоединиться к системе коллективной безопасности без сверхусилий в реформировании страны", — пишет Капитоненко в своей статье на сайте "Экономической правды" в среду.

Эксперт полагает, что замена грантов на кредиты может стать "лишь началом грустной истории", а перспективы содержательного стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном станут еще более призрачными.

Капитоненко считает, что США будут поддерживать Киев лишь в той мере, в которой это будет отвечать их собственным интересам.

"Нам же придется готовиться к тому, что недостаток демократии или слабость государства могут стать поводами для уменьшения американской поддержки", — добавил эксперт.