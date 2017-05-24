Трамп опубликовал в Facebook карту с неправильными границами Италии

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте Facebook карту своей зарубежной поездки с неправильным обозначением границы Италии. На ошибку обратило внимание издание Local.

Как отмечает издание, на изображении регион Франции Корсика отмечен как итальянская территория. В действительности же остров, находящийся к северу от Сардинии, перестал быть частью Италии еще в XVIII веке.

Американский президент не в первый раз допускает досадные "ляпы" в соцсетях. Ранее интернет-пользователи высмеяли Трампа из-за твита с неправильным американским флагом. На национальном символе, опубликованном в сообщении главы страны, оказалось 39 звезд вместо положенных 50.