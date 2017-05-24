Посольство КНР в Пакистане сообщило о похищении двух граждан страны

ПЕКИН, 24 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Посольство Китая в Пакистане подтвердило, что неизвестные похитили двоих граждан Китая в городе Кветта в провинции Белуджистан, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Два гражданина Китая были похищены неизвестными вооруженными лицами. После происшествия посольство Китая в Пакистане и консульство в Карачи запустило экстренный механизм реагирования и находится в тесном контакте с пакистанскими властями для скорейшего освобождения китайских граждан", — говорится в сообщении телеканала.

Как ранее сообщали СМИ, злоумышленники, угрожая оружием, заставили двоих китайских граждан — мужчину и женщину — сесть в автомобиль, после чего скрылись с места преступления. Еще одной гражданке КНР удалось избежать похищения. Кроме того, в ходе инцидента один из похитителей открыл огонь, в результате чего пострадал прохожий.

Инцидент произошел в квартале Джинна, одном из самых престижных жилых районов на северо-западе города.

На место происшествия прибыла полиция и служащие Пограничного корпуса Белуджистана. Главный министр провинции Наваб Санаулла Зехри распорядился немедленно расследовать инцидент и принять меры для скорейшего освобождения граждан КНР.

Белуджистан, крупнейшая по территории и богатая ресурсами провинция Пакистана, считается одним из самых неспокойных регионов страны. Здесь действуют как местные сепаратисты, добивающиеся независимости провинции, так и радикальные исламисты, в том числе пакистанские талибы.