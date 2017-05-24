В Бундестаге назвали причину отмены визита депутатов в Турцию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа депутатов бундестага отменила запланированный визит в Турцию из-за "чрезвычайного давления" со стороны Анкары, заявила в среду вице-президент бундестага Клаудиа Рот ("Зеленые").
По словам Рот, "из высших инстанций" депутатам сообщили, что их визит является "несвоевременным". Она рассказала, что официальные переговоры были бы так же невозможны, как и посещение парламента, пишет журнал Focus. Также депутатам сказали, что им не смогут предоставить охрану для сопровождения.
"Фактически это равносильно отказу от политического диалога", — заявила Рот.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.