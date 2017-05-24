В Бундестаге назвали причину отмены визита депутатов в Турцию

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа депутатов бундестага отменила запланированный визит в Турцию из-за "чрезвычайного давления" со стороны Анкары, заявила в среду вице-президент бундестага Клаудиа Рот ("Зеленые").

По словам Рот, "из высших инстанций" депутатам сообщили, что их визит является "несвоевременным". Она рассказала, что официальные переговоры были бы так же невозможны, как и посещение парламента, пишет журнал Focus. Также депутатам сказали, что им не смогут предоставить охрану для сопровождения.

"Фактически это равносильно отказу от политического диалога", — заявила Рот.

Вице-президент бундестага Клаудиа Рот и еще три депутата должны были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул. В рамках поездки, запланированной с четверга по воскресенье, делегация собиралась обсудить прошедший референдум и его последствия, внутриполитическое развитие Турции и отношения страны с ЕС. Депутаты бундестага должны были провести встречи с представителями турецкого МИД, президиума парламента и депутатами. Визит на военную базу "Инджирлик" запланирован не был.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала министерство за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" о невозможности поездки.