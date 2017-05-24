В Нью-Йорке сгорел любимый бар Джека Керуака

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Легендарный бар, бывший излюбленным заведением писателя Джека Керуака, сгорел в Нью-Йорке, пишет местная газета Newsday.

​

Власти района Лонг-Айленд сообщили, что во вторник вечером пожарные потушили возгорание в баре Gunther's Tap Room, однако через некоторое время пожар начался вновь, полностью уничтожив помещение.

В ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных-добровольцев.

​

Многолетний владелец бара Пит Гантер скончался в апреле 2016 года. Пока неясно, намерены ли новые хозяева восстанавливать местную достопримечательность.

Керуак постоянно посещал бар, после того как прославился, опубликовав в 1957 году роман "В дороге". Писатель скончался в 1969 году в возрасте 47 лет.