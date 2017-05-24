В Нью-Йорке сгорел любимый бар Джека Керуака

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Легендарный бар, бывший излюбленным заведением писателя Джека Керуака, сгорел в Нью-Йорке, пишет местная газета Newsday.
Gunther's Tap Room Destroyed By Fire, Above Tenants Relocated https://t.co/FIBnhAzgto pic.twitter.com/JTfjWac0GY— Huntington Patch (@HuntingtonPatch) 23 мая 2017 г.
Власти района Лонг-Айленд сообщили, что во вторник вечером пожарные потушили возгорание в баре Gunther's Tap Room, однако через некоторое время пожар начался вновь, полностью уничтожив помещение.
В ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных-добровольцев.
Historic Gunther's Tap Room (Jack Kerouac's favorite bar) has suffered severe fire damage. 😪 #LongIsland #Kerouac #… https://t.co/LFK7AKvfxb— JenniferLynne (@pinningjenny) 23 мая 2017 г.
Многолетний владелец бара Пит Гантер скончался в апреле 2016 года. Пока неясно, намерены ли новые хозяева восстанавливать местную достопримечательность.
Керуак постоянно посещал бар, после того как прославился, опубликовав в 1957 году роман "В дороге". Писатель скончался в 1969 году в возрасте 47 лет.