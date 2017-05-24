Президент Молдавии выступил против ограничений вещания российских каналов

КИШИНЕВ, 24 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет блокировать любые законы, направленные на ограничение вещания российских телеканалов в республике.

Ранее представили Демократической партии Молдавии, которая является ядром парламентского большинства, заявили, что депутаты фракции вернутся к вопросу о запрете иностранной пропаганды в СМИ. В частности, планируется разработать законопроект, который будет вынесен сначала на публичное обсуждение, а затем зарегистрирован в парламенте. Как утверждал пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, "это не касается определенных каналов", однако обвинил российские СМИ в "четко выраженной пропаганде".

"Демократы начинают очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе – для того, чтобы угодить Западу… Выступаю категорически против такого обострения отношений с нашими российскими партнерами… И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе", — написал Додон в среду на своей странице в Facebook.

Также ранее Ассоциация независимой прессы Молдавии провела мониторинг вещания в стране каналов, которые ретранслируют передачи российских телеканалов "Первый канал", РТР, НТВ, РЕН ТВ и СТС. В частности, в ассоциации призвали "обеспечить защиту информационного пространства Молдавии от пропаганды и ложной информации". Исследование проводилось с 27 марта по 26 апреля 2017 года, а сам проект профинансировало посольство США в Молдавии.

Ранее в парламенте уже обсуждался законопроект об ограничении ретрансляции информационных и аналитических передач телеканалов из государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия). ОБСЕ, правозащитная организация Freedom House (США), оппозиция, гражданское общество Молдавии выступили против принятия этих поправок. Позже депутаты парламента утвердили в окончательном чтении поправки к кодексу о телевидении и радио, исключив пункт о запрете на вещание информационных программ иностранных телеканалов.

Власти Молдавии ранее неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.