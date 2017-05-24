У Букингемского дворца задержали вооруженного ножом мужчину

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали вооруженного ножом мужчину на улице Мэлл, неподалеку от Букингемского дворца, сообщила полиция Лондона.

"В 10.40 (12.40 мск) патрульные полицейские задержали и арестовали мужчину с ножом на улице Мэлл. Пострадавших нет. Инцидент, предположительно, не связан с терроризмом", — говорится в сообщении на официальной странице полиции в микроблоге Twitter.

По информации газеты Telegraph, задержание прошло за считанные минуты до того, как мимо места происшествия проехал автомобиль с королевой Елизаветой II.

Премьер-министр Тереза Мэй 23 мая объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон дал добро на привлечение военных к обеспечению безопасности в стране.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести.