Столтенберг назвал блокирование Киевом соцсетей РФ "вопросом безопасности"

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские власти ясно указали на необходимость обеспечения безопасности путем запрета российских интернет-ресурсов.

"Украинское правительство ясно заявило, что этот указ – это вопрос безопасности, а не свободы слова. Свобода слова – это часть диалога, который мы ведем с Украиной, это крайне важно для НАТО", — сказал Столтенберг журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина, запретив российские соцсети, хочет заблокировать альтернативные источники информации в стране. По ее словам, таким образом Киев выбрал курс на прямое нарушение принятых на себя обязательств по обеспечению свободы слова.