У Букингемского дворца отменили церемонию смены караула

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Традиционная церемония смены караула у Букингемского дворца отменена в среду из-за передислокации полицейских, сообщают британские СМИ со ссылкой на министерство обороны Великобритании.
Военнослужащие усилят полицейские патрули, а в некоторых местах заменят полицейских при обеспечении безопасности мероприятий и мест массового скопления людей. Безопасность на улицах Соединенного Королевства будут обеспечивать 3,8 тысячи военных.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения.