На Украине задержали экс-чиновников ликвидированного министерства доходов

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали 23 бывших руководителя областных управлений ликвидированного министерства доходов и сборов в рамках масштабной антикоррупционной операции по всей стране, заявил в среду на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"На данный момент более 1,7 тысячи сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска на территории 15 областей государства, происходит одномоментное задержания ряда лиц… На данный момент задержаны 23 человека, бывших высокопоставленных чиновников", — заявил Матиос.

По его словам, операция проходит в отношении экс-руководителей и их заместителей 15 областных управлений ликвидированного министерства доходов и сборов. Матиос заявил, что задержанные имели прямое отношение "к организации и функционированию так называемых налоговых площадок, они же программные предприятия, они же транзитеры для налоговых ям". По информации главного военного прокурора, действия экс-чиновников нанесли государству ущерб в размере около 3,8 миллиарда долларов.

Матиос сообщил, что задержанные на данный момент доставляются авиатранспортом в Киев для избрания им меры пресечения, прокуратура будет настаивать на аресте.

Главный военный прокурор также утверждает, что задержанные "входили в преступную группировку бывшего президента Украины Виктора Януковича".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.