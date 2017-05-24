Столтенберг об участии НАТО в коалиции против ИГ*: даже не обсуждается

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Боевая роль НАТО в коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* даже не обсуждается, альянс концентрируется на обучении иракских силовиков, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Не было запроса о боевой роли НАТО, боевая роль НАТО в коалиции по борьбе с ИГИЛ* не обсуждается", — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что "вопрос об участии НАТО в боевой операции вовсе не стоит".

"Мы в Афганистане и в Ираке, а также в других местах концентрируемся на том, как мы обучаем, помогаем и консультируем. Этим мы намерены заниматься в Афганистане, а теперь и с иракскими силами сначала в Иордании, а затем – в Ираке", — заявил генсек НАТО.

*Террористическая организация, запрещенная в России