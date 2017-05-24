В НАТО еще не приняли решение о вступлении в коалицию против ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 24 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО еще не приняла решение о необходимости формального вступления альянса в коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, ряд союзников считает это необходимым по политическим и практическим соображениям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы по-прежнему обсуждаем, нужно ли НАТО стать полноценным членом глобальной коалиции", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что "многие союзники хотят, чтобы НАТО стала полноценным членом коалиции по двум причинам".

"Это, в том числе, направляет решительный сигнал о единстве в борьбе с терроризмом. И, в особенности, в свете теракта в Манчестере, я думаю, важно направить этот единый сигнал о том, что мы вместе боремся с терроризмом", — заявил генсек.

Кроме того, как сообщил Столтенберг, "вступление НАТО в коалицию также станет лучшей основой для координации действий НАТО, союзников по НАТО и других участников коалиции по борьбе с терроризмом".

"Это отчасти политический аргумент, представленный многими союзниками, о том, что мы направим политический сигнал, и отчасти – практический, потому что участие НАТО в обмене информацией, консультациях коалиции улучшит координацию усилий НАТО со всеми союзниками по НАТО, участвующими в коалиции", — подчеркнул генсек.

*Террористическая организация, запрещенная в России