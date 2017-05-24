В ООН выступили за решительные меры по обеспечению глобальной безопасности

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 24 мая — РИА Новости. ООН выступает за решительные коллективные меры по обеспечению глобальной безопасности, говорится в приветствии генсека организации Антониу Гутерреша участникам восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Приветствие Гутерреша на открытии встречи в среду зачитал заместитель генсека ООН Юрий Федотов. Гутерреш отметил, что основными пунктами повестки нынешней встречи стали вопросы глобальной информационной безопасности и борьбы с транснациональной организованной преступностью.

"ООН поддерживает государства в борьбе с этими вызовами и угрозами. Надо действовать коллективно и решительно", — подчеркнул Гутерреш, также выразив благодарность России за организацию встречи.

В свою очередь губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что регион "вносит свой вклад в поиски эффективных решений современных вызовов в сфере глобальной безопасности". "Уверен, что работа такого представительного форума будет способствовать укреплению стабильности в каждом регионе, в каждой стране-участнице и во всем мире в целом", — добавил он.

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