Генпрокурор Украины назвал политизированным решение Интерпола по Януковичу

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал политизированным решение Интерпола о снятии бывшего президента Украины Виктора Януковича с международного розыска.

Ранее стало известно, что Интерпол снял экс-президента Украины Виктора Януковича c международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение. Также стало известно, что Интерпол снял с розыска еще одного чиновника времен президентства Януковича — бывшего секретаря СНБО и главу президентской администрации Андрея Клюева. Интерпол также отказался объявлять в розыск депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко.

"Несмотря на политизированное, по моему мнению, решение Интерпола, мы благодаря закону (о заочном осуждении – ред.) будем привлекать к ответственности и осуждать всех, кто грабил и убивал украинцев, которые сейчас прячутся за границей", — заявил Луценко в среду в ходе отчета в парламенте.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.